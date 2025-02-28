Эксперимент показал, как когнитивные способности рыб влияют на половой отбор

Исследование показало, что те самцы рыб, которые лучше всех проходили лабиринты и справлялись с заданиями, имели преимущество при выборе самок и рождении потомства.

Исследователи Австралийского национального университета оценивали интеллект самцов гамбузии, проводя с ними ряд подводных испытаний, таких как прохождение лабиринтов, преодоление прозрачных барьеров и запоминание цветных пятен. Награду получали те рыбы, которые успешно выполняли эти задания.

Затем в течение двух месяцев команда наблюдала, сколько потомков каждый самец оставил, соревнуясь с другими самцами за внимание самки. После проведения более 2000 тестов на отцовство, ученые установили, что более умные самцы, которые успешно прошли подводные испытания, спаривались с большим числом самок и оставляли больше потомства, чем менее умные рыбы, не справившиеся с тестами.

Результаты исследования показывают, что эволюция когнитивных способностей могла быть связана с половым отбором, при котором самцы, обладавшие лучшими способностями, получали больше шансов на спаривание. Авторы эксперимента предполагают, что самки предпочитали более умных самцов, или же более умные самцы лучше преследовали самок и "убеждали" их спариваться.