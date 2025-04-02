Использование экрана в течение часа перед сном увеличивает риск бессонницы на 59%

Использование экрана перед сном ночью значительно увеличивает вероятность бессонницы. При этом использование социальных сетей не оказывает большего влияния, чем другие виды экранной активности.

Ученые из Норвежского института общественного здравоохранения использовали опрос о здоровье и благополучии студентов 2022 года, который является общенациональным репрезентативным исследованием среди норвежских студентов. В нем участвовали 45202 студента очного обучения в возрасте от 18 до 28 лет. Сначала участникам было предложено ответить, используют ли они экраны после того, как ложатся в постель перед сном, и сколько времени это занимает. Затем их попросили указать любимые занятия, такие как просмотр шоу и фильмов, игры, использование социальных сетей, прослушивание аудио, например, подкастов или чтение учебных материалов.

Кроме того, участников попросили рассказать о времени отхода ко сну и подъема, а также о том, сколько времени им нужно, чтобы заснуть, как часто они сталкиваются с трудностями засыпания или поддержания сна, как часто чувствуют сонливость в течение дня и насколько длительны их проблемы с сном. Бессонница определялась как регулярные проблемы со сном и дневная сонливость не менее трех раз в неделю в течение как минимум трех месяцев. После этого ученые разделили ответы на три группы: в первой участники указали, что используют только социальные сети, во второй – не упомянули социальные сети, а в третьей – выбрали несколько видов деятельности, включая социальные сети.

Исследования показали, что использование экрана в течение часа после того, как респондент ложится в постель перед сном, повышает вероятность возникновения симптомов бессонницы на 59% и сокращает продолжительность сна на 24 минуты. Однако использование социальных сетей не оказалось более вредным, чем другие виды экранной активности. Не было обнаружено значимой связи между временем, проведенным за экраном, и типом деятельности, что позволяет предположить, что сам тип активности не влияет на продолжительность бодрствования. Это указывает на то, что экраны уменьшают время сна, вытесняя отдых, а не потому, что они увеличивают бодрствование: можно было бы ожидать, что разные виды активности будут по-разному воздействовать на бодрствование.