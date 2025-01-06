Революция в лечении бессонницы: как могут помочь магнитные импульсы

Применяя новую методику мозговой стимуляции, ориентированную на конкретные нейронные сети, группа ученых ставит цель существенно повысить качество сна военнослужащих.

Ученые из Медицинского колледжа Университета Аризоны в Тусоне планируют бороться с бессонницей, применяя новаторскую методику мозговой стимуляции, направленную на определенные нейронные сети. Изначальной целью исследования было решение проблемы со сном у военнослужащих. Бессонница оказывает значительное влияние на здоровье военных, что делает крайне важным создание инновационных, эффективных и немедикаментозных методов борьбы с проблемой.

С помощью визуализации мозга исследователи увидели, что внутренне ориентированные мысли активируют сеть режима по умолчанию (DMN) – ключевую систему в мозге, ответственную за обработку внутренних мыслей и эмоций, которая активируется во время отдыха. Команда завершила предварительное исследование, в котором применялось портативное устройство для подавления активности DMN перед сном с помощью магнитных полей, воздействующих на клетки мозга.

Устройство, которое держится на голове менее минуты, использует транскраниальную магнитную стимуляцию для воздействия на определенные участки мозга. Оно создает непрерывные тета-импульсы, которые обеспечивают быстрые и повторяющиеся магнитные импульсы, подавляя активность мозга.

По словам ученых, многие люди, страдающие бессонницей, отмечают, что не могут "выключить" свои мысли, пытаясь заснуть. Внутренний диалог, беспокойство и размышления усиливаются активацией DMN, что поддерживает цикл тревоги. Первоначальные результаты исследования показывают, что нарушая активность этой мозговой сети с помощью короткой 40-секундной стимуляции, можно эффективно помочь людям улучшить качество сна. Уже после одного сеанса непрерывной стимуляции тета-импульсами в определенной области DMN участники сообщали об улучшении качества сна.

После успеха в первом эксперименте команда ученых намерена провести трехлетнее исследование для оценки долгосрочных эффектов 10 сеансов непрерывной стимуляции тета-волнами, проводимых в течение двух недель. В исследовании примут участие 120 человек с хронической бессонницей, и будет отслеживаться улучшение качества сна в течение нескольких месяцев. Участникам будут проводить короткие сеансы мозговой стимуляции, а их сон будет мониториться с использованием современных трекеров сна и портативных устройств для измерения мозговых волн.