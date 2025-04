Как летучим мышам удается избежать столкновений в огромной тесной стае

Ученые Тель-Авивского университета выяснили, как летучим мышам удается не сталкиваться, когда сотни тысяч животных в течение нескольких минут вылетают через узкий выход из пещеры.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Летучие мыши воспринимают мир в основном с помощью эхолокации: они издают крик и слушают эхо, которое и позволяет им ориентироваться. Но если очень много летучих мышей кричат одновременно, эхо должно тонуть в окружающем шуме. Фактически летучие мыши должны "ослепнуть" и столкнуться. Но это происходит крайне редко.

В новом исследовании ученые собрали данные о диких летучих мышах, вылетающих из пещеры в сумерки. Ученые использовали трекеры слежения, ультразвуковую запись и сенсомоторное компьютерное моделирование. Это позволило ученым заглянуть в мир летучих мышей, как раз в тот момент, когда животные вылетают из пещеры.

Группа изучала диких летучих мышей в долине Хула. За два года ученые пометили десятки животных легкими трекерами, которые регистрировали местоположение ежесекундно. Некоторые из этих меток также включали ультразвуковые микрофоны, которые записывали звуковое окружение отдельной летучей мыши.

Моделирование использовало данные, собранные трекерами и микрофонами, чтобы воссоздать полную картину от выхода из пещеры и до момента, когда летучие мыши пролетали два километра.

Результаты показали, что при вылете из пещеры летучие мыши слышат настоящую какофонию и 94% эхолокаций заглушено. В течение пяти секунд после вылета глушение резко снижается. Ученые отметили, что летучие мыши почти сразу после вылета расходятся веером, но сохраняют структуру группы. Но главное в момент вылета мыши переходили на особый характер эхолокации: они издавали короткие и слабые звуки на более высокой частоте.

Соавтор работы Омер Мазар говорит: "Представьте, что вы летучая мышь, летящая сквозь забитое другими животными пространство. Главное, что вам нужно знать, – это положение летучей мыши, летящей прямо перед вами. Поэтому вам необходимо настроить эхолокацию таким образом, чтобы получить наиболее подробную информацию только об этой мыши. Конечно, вы упускаете большую часть информации из-за помех, но это неважно, потому что вас интересует только одно: как не врезаться в летящую перед вами мышь".

То есть летучие мыши меняют способ эхолокации, чтобы получить подробную информацию о своих ближайших соседях. Эта стратегия в конечном итоге помогает им успешно маневрировать и избегать столкновений.