x
02 августа 2025
|
последняя новость: 07:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 августа 2025
|
02 августа 2025
|
последняя новость: 07:56
02 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Исследование выявило переломный момент, когда старение вашего тела ускоряется

Исследования
время публикации: 02 августа 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 02 августа 2025 г., 07:56
Исследование выявило переломный момент, когда старение вашего тела ускоряется
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Согласно исследованию, охватившему различные возрастные группы и анализировавшему белки в организме человека, после 50 лет старение тканей и органов начинает происходить заметно быстрее, чем раньше. При этом быстрее всего изнашиваются вены. До сих пор мы недостаточно хорошо понимали, как именно стареют разные органы, поэтому исследователи из Китайской академии наук решили изучить возрастные изменения белков в тканях. Для этого они проанализировали образцы органов, собранные у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, которые скончались в результате случайной черепно-мозговой травмы.

Образцы охватывали семь основных систем организма: сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную, эндокринную, дыхательную, кожную и опорно-двигательную. Также была исследована кровь. На основе полученных данных команда составила каталог белков, присутствующих в этих тканях, и проследила, как их уровень менялся с возрастом. Сопоставив эти изменения с базой данных, содержащей сведения о болезнях и связанных с ними генах, исследователи обнаружили, что с возрастом увеличивается экспрессия 48 белков, связанных с различными заболеваниями.

Ранее другие ученые обнаружили еще два возрастных пика старения – примерно в 44 и 60 лет. Новый же результат подтверждает, что процесс старения у человека сложен и происходит поэтапно, затрагивая разные системы организма. Глубокое понимание того, как именно старение влияет на конкретные органы в разные периоды жизни, может способствовать созданию эффективных медицинских методов, направленных на смягчение этих изменений.

Наука и Хайтек
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Здоровье // 06 июля 2025

Новая генная терапия против старения продлевает продолжительность жизни до 20%