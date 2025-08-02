Исследование выявило переломный момент, когда старение вашего тела ускоряется

Согласно исследованию, охватившему различные возрастные группы и анализировавшему белки в организме человека, после 50 лет старение тканей и органов начинает происходить заметно быстрее, чем раньше. При этом быстрее всего изнашиваются вены. До сих пор мы недостаточно хорошо понимали, как именно стареют разные органы, поэтому исследователи из Китайской академии наук решили изучить возрастные изменения белков в тканях. Для этого они проанализировали образцы органов, собранные у 76 человек в возрасте от 14 до 68 лет, которые скончались в результате случайной черепно-мозговой травмы.

Образцы охватывали семь основных систем организма: сердечно-сосудистую, пищеварительную, иммунную, эндокринную, дыхательную, кожную и опорно-двигательную. Также была исследована кровь. На основе полученных данных команда составила каталог белков, присутствующих в этих тканях, и проследила, как их уровень менялся с возрастом. Сопоставив эти изменения с базой данных, содержащей сведения о болезнях и связанных с ними генах, исследователи обнаружили, что с возрастом увеличивается экспрессия 48 белков, связанных с различными заболеваниями.

Ранее другие ученые обнаружили еще два возрастных пика старения – примерно в 44 и 60 лет. Новый же результат подтверждает, что процесс старения у человека сложен и происходит поэтапно, затрагивая разные системы организма. Глубокое понимание того, как именно старение влияет на конкретные органы в разные периоды жизни, может способствовать созданию эффективных медицинских методов, направленных на смягчение этих изменений.