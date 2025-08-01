Музыка, созданная ИИ, может трогать нас сильнее, чем музыка, написанная человеком

Генеративный искусственный интеллект активно меняет сферу творчества, и музыка – не исключение. Недавнее исследование, проведенное группой Neuro-Com на кафедре аудиовизуальных коммуникаций и рекламы Университета Алабамы в сотрудничестве с Институтом RTVE в Барселоне и Университетом Любляны, рассматривает важный вопрос: способна ли музыка, созданная ИИ, вызывать такие же эмоциональные отклики, как и композиции, написанные людьми, в контексте аудиовизуального восприятия.

В рамках эксперимента участникам показывали видеоклипы с одинаковым визуальным содержанием, но сопровождавшиеся тремя разными музыкальными вариантами: мелодиями, написанными человеком, музыкой, созданной ИИ на основе подробной и сложной текстовой инструкции, и композицией, сгенерированной ИИ по более простой и общей подсказке. Всего в исследовании приняли участие 88 человек. Во время просмотра записывались их физиологические реакции (в том числе расширение зрачков, частота моргания и уровень кожной проводимости), а также фиксировались субъективные оценки эмоционального восприятия.

Результаты эксперимента оказались весьма наглядными. Музыка, созданная искусственным интеллектом, вызывала более заметное расширение зрачков у участников, что свидетельствует о повышенном уровне эмоционального возбуждения. Композиции, сгенерированные ИИ с использованием более детализированных текстовых инструкций, провоцировали учащенное моргание и изменения в кожной проводимости – признаки большей когнитивной нагрузки. Это говорит о том, что степень сложности подсказки влияет на характер восприятия музыки.

На уровне субъективных ощущений участники описывали музыку, созданную ИИ, как более эмоционально захватывающую, тогда как произведения, написанные людьми, воспринимались как более привычные и узнаваемые. Эти результаты могут существенно повлиять на развитие аудиовизуального контента в будущем – от более гибкой адаптации музыки к видеоряду и повышения эффективности креативных процессов до использования ИИ для точной настройки эмоционального воздействия на зрителя.