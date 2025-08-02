Зубы возрастом 4000 лет свидетельствуют о самом раннем использовании психоактивного вещества

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Frontiers in Environmental Archaeology, получены самые ранние биохимические доказательства жевания орехов бетеля в Юго-Восточной Азии – они как минимум на тысячу лет старше всех ранее известных. Орехи бетеля обычно употребляют в виде так называемых "квидов" – смеси гашеной извести и измельченных орехов, завернутой в лист бетеля. Эта смесь содержит психоактивные вещества, вызывающие прилив энергии, бодрость, чувство эйфории и расслабление.

Этот стимулятор, оставляющий на зубах характерные красные, коричневые или черные пятна, считается четвертым по распространенности психоактивным веществом в мире после кофе, алкоголя и никотина – его регулярно употребляют сотни миллионов людей. Ранее археологи выявляли следы использования бетеля лишь по косвенным признакам – таким как растительные остатки или характерная пигментация зубов, предполагая, что употребление началось как минимум 8000 лет назад.

В 2021 году ученые начали собирать древний зубной налет на неолитическом кладбище Нонгратчават в центральной части Таиланда. Исследователи извлекли небольшие соскобы налета – всего по 5 миллиграммов – с зубов 36 образцов, принадлежавших шести людям. Для анализа использовался метод жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией (ЖХ-МС), который позволяет выделять и определять химические вещества, измеряя соотношение массы молекулы к ее электрическому заряду.

Однако прежде чем приступить к изучению древних данных, ученым понадобился контрольный образец – эталон, с которым можно было бы сравнить результаты, чтобы точно определить, как должны выглядеть следы соединений из орехов бетеля. Чтобы воспроизвести традиционную практику жевания бетеля, ученые создали контрольные образцы, добавив к основным компонентам – сушеным орехам бетеля, пасте из красного известняка и листьям бетеля-перейчика – дополнительные ингредиенты, такие как кора катеху и табак. Смесь измельчали вместе со слюной человека, чтобы максимально точно имитировать реальные условия.

Сначала они протестировали современные образцы, чтобы проверить точность метода, а затем перешли к анализу древнего зубного налета. В результате в трех образцах, принадлежавших одному человеку, обозначенному как "Погребение 11" (вероятно, женщине около 25 лет), были обнаружены растительные алкалоиды, в том числе ключевые психоактивные вещества ореха бетеля – ареколин и арекаидин. Ученые подчеркивают, что главное преимущество их подхода в том, что он сохраняет оригинальные образцы в целости, позволяя использовать их в дальнейших исследованиях. Этот чувствительный и почти не повреждающий материал метод позволяет использовать лишь микроскопические количества зубного налета и открывает "захватывающие" возможности для получения новых сведений о жизни в прошлом.