Исследования показали, что существует связь между демократией и здоровьем

Новые исследования показали, что в государствах с развитой демократией и низким уровнем коррупции наблюдается более высокий уровень квалификации медицинских работников.

Исследование, опубликованное в журнале PLOS Global Public Health journal, показало, что страны с высоким уровнем демократии, где есть прозрачные выборы, защита гражданских свобод и эффективное управление, а также низкий уровень коррупции, обычно располагают большим количеством врачей. Наличие медицинского персонала дает представление о том, на какую помощь могут рассчитывать люди.

В другом исследовании, опубликованном в журнале BMC, говорится, что каждое 10-процентное увеличение плотности врачей повышает доступ и качество медицины на 2,3%.

Исследования показали, что взаимосвязь между уровнем демократии, коррупцией и обеспеченностью медицинскими кадрами остается устойчивой, независимо от того, какую долю своего ВВП страны выделяют на здравоохранение. Так, в Европе лидирующие позиции занимают Финляндия, Швеция и Австрия, где высокие показатели демократии сочетаются с низким уровнем коррупции и сильной системой медицинских кадров.

Однако существуют и исключения. Несмотря на то, что Болгария и Румыния также считаются демократическими странами, проблемы с коррупцией в этих государствах негативно сказываются на их кадровом потенциале в сфере здравоохранения.