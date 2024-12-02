"Мозговая гниль": в Оксфорде назвали слово 2024 года

По итогам публичного голосования, в котором приняли участие более 37 тысяч человек, Оксфорд выбрал слово уходящего года.

Ежегодная премия призвана отражать тенденции и настроения года. Так, например, в 2019 году главным словом стал термин "climate emergency" (чрезвычайная климатическая ситуация), так как тот год запомнился многим сильными пожарами, а употребление этого термина возросло примерно в сто раз за 12 месяцев.

Новый термин "мозговая гниль" описывает предполагаемое ухудшение умственных или интеллектуальных способностей человека, которое связано с чрезмерным потреблением онлайн-контента, считающегося незначительным или неинтересным. Издательство Оксфордского университета отметило, что это понятие стало широко использоваться в 2024 году для обозначения тревоги по поводу влияния чрезмерного потребления низкокачественного контента, особенно в социальных сетях.

Термин "гниение мозга" впервые упоминается в 1854 году в книге Генри Дэвида Торо "Уолден", где автор делится своим опытом жизни на природе. Торо критиковал склонность общества отдавать предпочтение упрощенным идеям вместо глубоких и многозначных размышлений, он считал это признаком упадка умственных и интеллектуальных способностей. Он писал: "Пока Англия пытается справиться с картофельной гнилью, не найдётся ли кто-то, кто займется лечением гниения мозга, куда более распространенного и опасного?"

Сегодня термин обрел новое значение, особенно за последний год. Изначально он стал популярным на платформах, таких как TikTok, а теперь выражение "гниение мозга" используется гораздо шире, включая мейнстримные СМИ, где оно связано с растущими опасениями о вреде чрезмерного потребления онлайн-контента.