Ученые: два разных вида древних людей встретились на берегу озера 1,5 миллиона лет назад

1,52 миллиона лет назад на берегу озера в Кении пересеклись пути двух древних видов Homo erectus и Paranthropus boisei. Это первое прямое свидетельство контактов разных древних видов Homo.

Работа опубликована в журнале Science.

Предыдущие исследования, основанные в основном на окаменелостях, предполагали, что различные виды гомининов (древних видов Homo) жили рядом друг с другом. Но окаменелости часто разбросаны на больших территориях, а их предполагаемая датировка охватывает тысячи лет.

В июле 2021 года исследователи обнаружили несколько наборов древних следов на стоянке Кооби Фора в районе Восточная Туркана в Кении. Была найдена непрерывная дорожка следов, оставленных одним Homo, и отдельные отпечатки, оставленные по меньшей мере тремя другими. Поверхность была датирована, как имеющая возраст 1,52 миллиона лет. Следы рифленого песка, зарослей тростника и гнезд рыб свидетельствуют о том, что в этом месте находился берег озера и мелководье.

Ведущий автор исследования Кевин Хатала, палеоантрополог из Университета Чатем в Питтсбурге и его команда подсчитали, что гоминин, оставивший 13 отдельных отпечатков, ходил со скоростью 1,81 метра в секунду, что похоже на бодрую ходьбу современного человека.

Используя методы трехмерной рентгеновской визуализации, исследователи показали, как движение стопы формирует следы. Они сравнили глубину свода и углы наклона пальцев в следах гомининов и людей. Анализ позволяет предположить, что отдельные следы принадлежат особям вида Homo erectus, который считается первым видом Homo, научившимся ходить вертикально.

Исследователи считают, что непрерывная дорожка следов принадлежит Paranthropus boisei, который, тоже, вероятно, ходил вертикально. Большой палец ноги у него мог отклоняться гораздо сильнее, чем у современного человека. В основном по этому признаку парантроп и был идентифицирован.

Следы H. erectus и P. boisei находятся в нескольких метрах друг от друга. Вероятнее всего они встречались. Наряду со следами гомининов были обнаружены следы 30 предков крупного рогатого скота, трех животных, похожих на лошадей, и 61 птицы, включая гигантского вымершего аиста Leptoptilos falconeri.

Кевин Хатала надеется объединить данные по ископаемым следам и костным окаменелостям, чтобы "получить картину с действительно высоким разрешением, которая расскажет, что же происходило в этом районе на том далеком этапе эволюции человека".