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Наука и Хайтек

В Таджикистане обнаружена древняя стоянка, где во время миграций жили и неандертальцы, и люди

время публикации: 05 ноября 2024 г., 14:11 | последнее обновление: 05 ноября 2024 г., 14:11
В Таджикистане обнаружена древняя стоянка, где во время миграций жили и неандертальцы, и люди
Wikipedia.org. Фото: Ibrahimjon

Археологи из Еврейского университета Иерусалима и Национальной академии наук Таджикистана обнаружили в Зеравшанской долине (центральный Таджикистан) одно из самых ранних поселений нескольких человеческих видов в этом регионе.

Находки, сделанные археологами на стоянке Сои Хавзак, показали, что Центральная Азия сыграла жизненно важную роль в миграции и развитии раннего человечества.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

Археологи нашли богатый набор каменных орудий, костей животных и древней растительности, относящиеся к различным периодам между 20000 и 150000 лет назад.

"Оказывается, Зеравшанская долина, известная в Средние века в первую очередь как маршрут Шелкового пути, была ключевым маршрутом человеческой экспансии задолго до этого – между 20000 и 150000 лет назад, – говорит соавтор работы и со-руководитель исследований профессор Йоси Зайднер. – Этот регион, возможно, был маршрутом миграции для нескольких человеческих видов. Это и Homo sapiens, и неандертальцы, и денисовцы. Все эти виды могли соседствовать в этом регионе. Мы хотим выяснить, кто населял эти регионы Центральной Азии, и как они взаимодействовали друг с другом".

Команда археологов раскопала три участка в Сои Хавзаке и обнаружила несколько слоев человеческой деятельности. "Отличная сохранность костей и органических материалов, таких как остатки сгоревшей древесины, позволяет нам реконструировать древний климат региона и дает надежду на разгадку биологии человека в этом регионе", – говорит профессор Зайднер.

Раскопки в Сои Хавзаке будут продолжаться. В ближайшие годы планируется исследовать более глубокие слои и провести тщательный анализ находок. Ученые считают, что исследование углубит наше понимание развития человечества в Центральной Азии и может изменить представление о миграции и взаимодействии людей.

Наука и Хайтек
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