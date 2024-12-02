Ученые выявили особенность клеток, которая позволяет дожить до ста лет

Ученые из Бостонского университета собрали банк клеток долгожителей, достигших столетнего возраста. Ученые "омолодили" клетки и заново запустили процесс их развития, чтобы понять причину долгой и здоровой жизни.

Люди, дожившие до 100 лет, обладают удивительной способностью восстанавливаться после травм и болезней, сказал журналу Nature соавтор исследования Джордж Мерфи. Один из участников исследования родился в 1912 году, переболел испанкой примерно в 1920 году, а потом нормально восстановился после COVID-19.

Одна из теорий, объясняющих крепкое здоровье столетних людей, предполагает, что они обладают генетической особенностью, которая защищает их от болезней. Но люди такого возраста встречаются редко, что делает образцы их крови и кожи ценным ресурсом для исследований. Поэтому Мерфи и его коллеги решили создать банк клеток столетних людей, которым они могли бы поделиться с другими учеными.

У долгожителей, решивших принять участие в исследовании, оценивали когнитивные и физические способности, и брали образцы крови. Многие из них когнитивно здоровы и вполне способны самостоятельно за собой ухаживать.

Примерно у 30 столетних людей исследователи выделили клетки крови и вернули их в плюрипотентное состояние, из которого эти клетки могут превратиться в любой тип клеток в организме. Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPS) теряют многие возрастные маркеры, они фактически "молодеют", не изменяя свой генетический код.

Группа Мерфи вырастила нейроны из столетних iPS-клеток. Одной из отличительных черт старения является то, что клетки теряют некоторые механизмы, контролирующие качество белков. В результате дефектные белки не отбраковываются, что и приводит к развитию заболеваний. Пока еще не опубликованные результаты, о которых Мерфи рассказал Nature, показывают, что нейроны, полученные из клеток столетних людей, ведут себя очень экономно и осторожно. Они не запускают механизмы контроля качества в ситуациях, в которых у обычных людей эти механизмы срабатывают, так сказать "на всякий случай". Но когда вводился стрессовый фактор, "столетние" нейроны, включали нужные процессы, быстро и надежно отделяя плохие белки от хороших.

Исследование пока не закончено. Ученые надеются использовать банк клеток долгожителей для создания других типов клеток, имеющих прямое отношение к старению, таких как клетки печени, мышц и кишечника, и вырастить из этих клеток органоиды. Ученые считают, что понимание уникальных особенностей клеток долгожителей позволит выяснить, что же дает им возможность жить так долго. В дальнейшем можно будет подумать о том, как индуцировать хотя бы некоторые такие особенности в организме обычных людей.