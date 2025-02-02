Ключевые биомолекулы найдены в образцах астероида Бенну

Исследования породы и пыли с астероида Бенну, доставленных на Землю космическим аппаратом NASA OSIRIS-REx, выявили молекулы, которые на нашей планете являются ключевыми для жизни.

Как сообщает NASA, полученные данные не являются доказательством существования внеземной жизни, но они показывают, что многие условия, необходимые для ее возникновения, были широко распространены в Солнечной системе еще на стадии ее формирования.

Представитель NASA Никки Фокс сказал: "Астероиды – это капсула времени в истории нашей планеты, и образцы Бенну играют ключевую роль в нашем понимании того, какие компоненты в Солнечной системе существовали до того, как на Земле зародилась жизнь".

В исследовательских работах, опубликованных в журналах Nature и Nature Astronomy, ученые NASA c коллегами из других институтов рассказали о результатах углубленного анализа минералов и молекул в образцах Бенну, доставленных на Землю в 2023 году.

В образцах были обнаружены аминокислоты, 14 из 20, которые жизнь на Земле использует для создания белков, и все пять нуклеотидов, которые используется для хранения и передачи генетических инструкций в ДНК и РНК.

Ученые описали исключительно высокое содержание аммиака в образцах Бенну. Аммиак важен для жизни, потому что он может реагировать с формальдегидом, который также был обнаружен в образцах, образуя сложные молекулы, такие как аминокислоты. Когда аминокислоты соединяются в длинные цепочки, получаются белки, от которых зависят почти все биологические функции организма.

Строительные блоки жизни, обнаруженные в образцах Бенну, уже находили во внеземных породах, в основном, в метеоритах. Но обнаружение их в нетронутом образце, собранном в космосе, подтверждает предположение, что объекты, сформировавшиеся вдали от Солнца, могли быть важным источником исходных ингредиентов для жизни во всей Солнечной системе.

В образцах Бенну ученые обнаружили следы 11 минералов, которые образуются при длительном испарении воды, содержащей растворенные соли. Подобные рассолы были обнаружены на многих небесных телах Солнечной системе, в том числе на карликовой планете Церера и луне Сатурна Энцеладе. Такой рассол мог быть первичным бульоном, в котором формируется жизнь.

Джейсон Дворкин, научный сотрудник проекта OSIRIS-REx говорит, что возникает важный вопрос: если Солнечная система изобилует потенциальной жизнью, почему мы до сих пор видим ее только на Земле? На этот вопрос ученые пока ответить не могут.