Роботы-гуманоиды выступают на живых концертах вместе с настоящими музыкантами

Ученые представили работу, в которой показано, как роботы могут эффективно работать с музыкантами во время выступлений. Исследование подчеркивает роль робототехники в области искусства и развлечений.

Группа исследователей из Канады и Тайваня представила музыкальную группу, состоящую из людей и роботов, где Polaris, гуманоидный робот среднего размера, играет на барабанах, а робот Oscar – на клавишных. Оба взаимодействуют с музыкантами, достигая естественной синхронизации и совместной игры благодаря современным роботизированным технологиям.

Роботы использовали мультимодальную сенсорную интеграцию, включая зрительные, слуховые и прогностические системы, для точной синхронизации с музыкантами-людьми. Благодаря улучшенным коммуникационным протоколам роботы научились адаптироваться к сигналам человека, что сделало их сотрудничество более естественным и гибким.

Для эксперимента использовалась операционная система ROS, которая способствовала беспроблемной координации между оборудованием и программным обеспечением и позволяла роботам интерпретировать музыкальные ноты, предсказывать ритм и корректировать свою игру в реальном времени.