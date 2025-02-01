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Наука и Хайтек

Роботы-гуманоиды выступают на живых концертах вместе с настоящими музыкантами

Исследования
Технологии
время публикации: 01 февраля 2025 г., 12:20 | последнее обновление: 01 февраля 2025 г., 12:21
Роботы-гуманоиды выступают на живых концертах вместе с настоящими музыкантами
AP Photo/Jae C. Hong

Ученые представили работу, в которой показано, как роботы могут эффективно работать с музыкантами во время выступлений. Исследование подчеркивает роль робототехники в области искусства и развлечений.

Группа исследователей из Канады и Тайваня представила музыкальную группу, состоящую из людей и роботов, где Polaris, гуманоидный робот среднего размера, играет на барабанах, а робот Oscar – на клавишных. Оба взаимодействуют с музыкантами, достигая естественной синхронизации и совместной игры благодаря современным роботизированным технологиям.

Роботы использовали мультимодальную сенсорную интеграцию, включая зрительные, слуховые и прогностические системы, для точной синхронизации с музыкантами-людьми. Благодаря улучшенным коммуникационным протоколам роботы научились адаптироваться к сигналам человека, что сделало их сотрудничество более естественным и гибким.

Для эксперимента использовалась операционная система ROS, которая способствовала беспроблемной координации между оборудованием и программным обеспечением и позволяла роботам интерпретировать музыкальные ноты, предсказывать ритм и корректировать свою игру в реальном времени.

Наука и Хайтек
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