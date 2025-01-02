Приложения для знакомств готовятся внедрить ИИ, который будет помогать пользователям искать любовь

Для тех, кому надоело делать описание своему профилю в приложении для знакомств и долго искать того, чья страничка привлечет внимание, все это сможет делать ИИ.

Компания Match Group, в которую входят Tinder, Match, Hinge и другие приложения для знакомств, объявила о расширении инвестиций в искусственный интеллект. Новые продукты будут представлены в марте 2025 года, сообщает The Guardian.

Искусственный интеллект, название которого пока не раскрыто, возьмет на себя ключевые функции знакомств, такие как выбор фотографий, которые, по его анализу, привлекут наибольшее внимание, а также рекомендации по добавлению информации и подсказок в биографию. Кроме того, он поможет пользователям выбирать наиболее подходящих партнеров.

В начале ИИ проведет беседу с пользователем, чтобы понять, чего тот ожидает от знакомства, и предложит, какие сообщения отправлять потенциальным партнерам, с которыми он совпал по интересам. Также программа будет предоставлять полезные советы пользователям, сталкивающимся с трудностями, например, рекомендаций для тех, кто не может найти пару, и о том, как сделать свой профиль более привлекательным.

Несмотря на то, что создатели приложений для знакомств воодушевлены таким внедрением и считают, что это поможет снова поднять популярность приложений, есть и те, кто критикует подобные инновации. Исследователи проекта Ethical Dating Online, которые изучают этику онлайн-знакомств, опасаются, что увеличение зависимости от искусственного интеллекта в сфере знакомств может негативно повлиять на способность людей общаться и устанавливать связи без его помощи.

Исследователи также задаются вопросом, можно ли полагаться на компании, включая крупные транснациональные корпорации, такие как Match Group, в вопросах защиты большого объема данных, которые они собирают и используют для обучения своих алгоритмов, или в решении проблем с предвзятостью данных, которые часто возникали в предыдущих проектах с ИИ.