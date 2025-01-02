Есть повод для беспокойства: наблюдается рост использования "убийственных глаголов" в кино

По данным нового исследования, в котором была изучена обширная база данных диалогов в фильмах, за последние 50 лет в кино заметно увеличилось количество сцен убийств и насилия.

Исследование проводилось в Университете штата Огайо с использованием машинного обучения, чтобы проанализировать субтитры более чем 160 000 англоязычных фильмов, выпущенных в период с 1970 по 2000 год. Они подсчитали количество диалогов, в которых встречались различные формы слов "убийство" или "убить" в каждом из фильмов.

Для анализа ученые использовали субтитры с сайта opensubtitles.org, чтобы извлечь диалоги о действиях, совершенных персонажами в 166 534 фильмах. Исследователи рассчитали процент "убийственных глаголов", то есть количество глаголов с корнями "kill" или "murder", деленное на общее число глаголов в диалогах. Они отслеживали изменения этого показателя с течением времени. Результаты показали, около 7% фильмов за исследуемый период содержали убийственные глаголы в диалогах.

В исследовании учитывались только активные конструкции с убийственными глаголами (например, "Она убила X"). Пассивные конструкции ("Он был убит X"), отрицания ("Она не убила X") и вопросы ("Она убила X?") не были учтены.

Ученые отметили, что рост сцен насилия наблюдается не только в криминальных жанрах, что было бы ожидаемо из-за их насильственного содержания, но и в некриминальных жанрах. Они предположили, что такая тенденция может свидетельствовать о росте агрессии в кино и призвали к стимулированию осознанного потребления контента и медиаграмотности, чтобы защитить уязвимые группы, особенно детей.

Авторы исследования охарактеризовали выявленную тенденцию как тревожную, отметив, что влияние агрессивных СМИ может оказывать накопительный эффект и влиять на восприятие людьми окружающего мира.