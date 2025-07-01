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Наука и Хайтек

Израильские ученые с помощью дронов и ИИ научились оценивать состояние культурных растений

Сельское хозяйство
ИИ
Беспилотники
Израильские ученые
время публикации: 01 июля 2025 г., 15:49 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 15:49
Израильские ученые с помощью дронов и ИИ научились оценивать состояние культурных растений
Chaim Goldberg/Flash90

Команда исследователей из Еврейского университета Иерусалима разработала систему мониторинга сельскохозяйственных культур с помощью дронов и машинного обучения.

Работа опубликована в журнале ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing.

Традиционные методы дистанционного мониторинга не могут эффективно выявлять сложный стресс растений, страдающих и от недостатка воды, и от недостатка азота. Ученые оснастили беспилотники гиперспектральными, тепловыми и RGB камерами. RGB-датчики – это "умные глаза" дрона, которые не просто видят, но измеряют и анализируют визуальную информацию о состоянии растений. Для обработки полученной от всех трех камер информации исследователи использовали ИИ-модель.

Эксперимент проводился на кунжуте – климатически устойчивой масличной культуре с постоянно растущим мировым спросом. Растения выращивались в различных условиях орошения и азотного питания на экспериментальных полях в Реховоте.

Новый подход повысил точность анализа состояния растений до впечатляющих 65-90%. Система анализирует данные с дронов с помощью ИИ и создает карты содержания азота и воды в листьях, выявляя ранние признаки стресса.

Ученые считают, что технология позволит фермерам оптимизировать использование удобрений и воды и увеличить урожайность при снижении затрат. Это особенно важно для адаптации к изменениям климата и развития устойчивого сельского хозяйства. Метод открывает возможности для выращивания кунжута в новых агроэкосистемах и может быть адаптирован для мониторинга других культурных растений.

Наука и Хайтек
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