Австралийская колючая ехидна, по мнению ученых, возникла в результате крайне редкого события

Австралийская роющая ехидна, как показало новое исследование, произошла от водного предка в результате крайне редкого биологического явления, сообщили ученые, изучающие этих яйцекладущих млекопитающих.

Группа австралийских ученых сопоставила особенности современных однопроходных с Kryoryctes cadburyi – древним водным животным, которое жило в Австралии свыше 100 миллионов лет назад. Исследователи проанализировали единственный сохранившийся фрагмент кости древнего предка ехидны, найденный 30 лет назад среди окаменелостей в Бухте Динозавров на юге Австралии.

По словам авторов исследователей, кости утконоса имели сходство с этим ископаемым – они были массивными и тяжелыми, что помогало животному нырять, выступая в роли балласта. У ехидн же, наоборот, кости с тонкими стенками, что лучше подходит для передвижения по суше. Результаты исследования подтверждают, что ехидны произошли от водных предков, но со временем адаптировались к жизни на суше.

Ученые отметили, что другие особенности ехидны также подтверждают ее водное происхождение. Например, ее задние лапы направлены назад – это помогает при рытье земли, но, как предполагает исследователь Хэнд, изначально такие лапы могли выполнять функцию рулей, позволяя древнему предку ехидны маневрировать в быстрых водоемах. Кроме того, у ехидн есть так называемый "рефлекс ныряния", при котором при погружении в воду организм начинает экономить кислород, что позволяет дольше задерживать дыхание.

Ехидны вместе с утконосами входят в отряд однопроходных – уникальных млекопитающих, которые, в отличие от большинства других, откладывают яйца.