Самая маленькая в мире выдра найдена в реке Непала после 186 лет отсутствия

Животное, которое, как предполагалось, исчезло около 200 лет назад, вновь было обнаружено сотрудниками лесного хозяйства Непала.

Азиатская короткокоготная выдра, самый маленький вид в своем семействе, официально считается уязвимым, и за последние 200 лет не было зафиксировано ни одного достоверного случая ее наблюдения. Поэтому, когда в ноябре прошлого года сотрудники лесного хозяйства Непала нашли раненого детеныша выдры в месте слияния двух крупных рек, они не могли представить, что их действия могут сыграть решающую роль в судьбе этого редкого вида.

Они отправили фотографии научным специалистам региона, которые поняли, что животное снова появилось, несмотря на то, что его не видели с 1839 года. Этот маленький представитель подсемейства Lutrinae имеет длину тела от от 72,5 до 95,5 сантиметров и весит максимум 3,5 килограмма. Детеныш был найден в месте слияния рек Рангун Кхола и Пунтара Кхола на западе страны.

Изначально сотрудники лесного хозяйства не подозревали, что обнаружили животное, которое ранее считалось исчезнувшим. Они нашли выдру в слабом и травмированном состоянии и долго выхаживали ее. После команда лесного хозяйства под руководством Раджива Чаудхари отправила фотографии животного группе экспертов, что позволило им установить его вид.

"Нахождение азиатской бескоготной выдры спустя 185 лет – это значительное открытие для охраны природы в Непале, которое развеяло сомнения о том, что этот вид мог исчезнуть в стране", – заявляет Группа специалистов по выдрам МСОП.