Ученые перепрограммировали робот-пылесос, чтобы он выполнял больше функций, включая игру с котом

В 2023 году мировой рынок бытовых роботов достиг 10,3 млрд долларов, а к 2028 году его объем, по прогнозам, вырастет до 24,5 млрд долларов. Эксперты говорят о том, что подобные устройства будут становиться все более привычными в быту. Несмотря на это, многие скептически относятся к идее расширения функций таких роботов, ведь современные пылесосы зачастую испытывают трудности даже при уборке ковров или проводов.

Тем не менее, исследователи из Университета Бата и Университета Калгари стремятся доказать, что устройства вроде пылесосов и газонокосилок можно относительно просто перенастроить и расширить их возможности. В рамках своей работы они определили 100 функций, которые роботы могли бы выполнять при минимальных доработках.

Затем ученые перепрограммировали робот-пылесос Roomba для выполнения четырех дополнительных функций: мобильное зарядное устройство, которое следует за пользователем; проектор, отображающий тренировочные видео на стене или потолке; "домашний монитор" с видеотрансляцией, позволяющий следить, например, за духовкой; экран с надписью "Не беспокоить", который перемещается в заданное место, чтобы снизить уровень отвлекающих факторов.

Ученые также предложили множество других возможных функций, которые робот мог бы выполнять, например, играть с кошкой, поливать растения или переносить продукты из машины до кухни.