Израильский стартап предупреждает аварии в космосе и на земле

Стартап Odysight.ia на основе технологии камера-как-сенсор и ИИ-модели разрабатывает систему контроля устройств в труднодоступных средах.

В 2013 году компания, основанная под названием ScoutCam, предложила технологию контроля желудочно-кишечных расстройств. Это было решение, которое сегодня выглядит совсем простым: камера снимала состояние кишечника и ПО интерпретировало картинку. Но основатели стартапа увидели в этой разработке большое будущее. В 2020 году компания сменила название на Odysight.ia и переключила свое основное внимание со здравоохранения на другие отрасли. Медицинские приложения не были забыты, но спектр был сильно расширен.

Сегодня компания предлагает мониторинг сложных устройств в реальном времени. В основе системы наблюдения лежит технология визуального зондирования. Камеры отслеживают условия работы и критические компоненты безопасности в труднодоступных средах, – самолетах, промышленных установках, транспортных средствах. Камеры собирают информацию, а ИИ-модель ее анализирует. Цель наблюдения – раннее обнаружение потенциальных неисправностей, которые могут привести к авариям. Если система обнаруживает аномалию, она тут же оповещает человека.

Система представляет собой комплект: компьютер, который получает данные от камер, и специализированная операционная система с разными уровнями визуальной аналитики.

СЕО компании Йегуда Офер сказал Israel21: "Наш алгоритм не только оповещает в реальном времени о неполадках, но и дает прогноз. Это является важнейшей частью технологии. Если вы видите, что происходит и что может произойти, у вас есть ценные данные для всей цепочки обслуживания".

Наряду с повышением безопасности, система значительно сокращает расходы на обслуживание и трудозатраты. "Самое дорогое в авиации время – это время самолета на земле, необходимое для выполнения процедур безопасности", – отмечает Офер. Odysight сокращает время обслуживания и снижает расходы, поскольку требуется меньше персонала.

Один из проектов, реализованных Odysight, – это мониторинг спутников NASA перед дозаправкой. "Робот выходит из космического корабля и прикрепляется к неработающему спутнику на орбите. Робот проверяет топливные системы. Если все в порядке – нет трещин, нет утечек – можно заправлять спутник", – объясняет Офер.

Odysight объявил о первичном публичном размещении акций, выйдя на Nasdaq с IPO стоимостью $21,5 миллионов. Оценка стоимости компании составляет $129 миллионов.