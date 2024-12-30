Человеческий мозг способен распознавать лица в условиях подавленного сознания

Новое исследование показало, как наш мозг способен распознавать лица, даже когда ему предоставлена ограниченная или неопределенная визуальная информация.

Исследователи Технологического Университета Тоехаси поставили целью изучить, как наш мозг обрабатывает неполную или неоднозначную визуальную информацию, когда мы ее не осознаем.

Для исследования ученые использовали метод, известный как "непрерывное подавление вспышек". Участникам показывали серию ярких маскирующих изображений на одном глазу, в то время как целевое изображение, например, похожее на лицо, было представлено другому глазу. Быстрое мигание маскирующих изображений блокировало восприятие целевого, делая его временно невидимым. Измеряя время, которое понадобилось целевому изображению, чтобы "прорваться" через подавление и попасть в сознание, исследователи могли определить, насколько эффективно мозг обрабатывает картинку.

Участникам показывали два типа визуальных стимулов: изображения лиц в градациях серого и бинарные изображения, напоминающие лица. Эти бинарные изображения были созданы с помощью черно-белых контрастов, чтобы имитировать основные черты лица, такие как контуры и расположение его элементов.

Результаты показали, что мозг быстрее реагирует на стимулы, напоминающие лица, даже если они воспринимаются бессознательно. Исследование также выявило заметную связь между воспринимаемой "похожестью на лицо" бинарных изображений и скоростью их обнаружения. Бинарные изображения, которые считались более схожими с лицом, быстрее преодолевали подавление, что указывает на то, что даже минимальных признаков лица достаточно, чтобы активировать механизмы его обработки в мозге.