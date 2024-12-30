Ученые создали миниатюрные очки виртуальной реальности для мышей

Ученые разработали VR-очки для мышей, чтобы исследовать их поведение в виртуальной реальности.

Исследователи из Корнелльского университета разработали VR-очки MouseGoggles, использовав доступные компоненты, такие как экраны от умных часов и миниатюрные линзы. Наблюдение за взаимодействием мышей и виртуальной реальности команда из Корнелла начала еще десять лет. Тогда ученые разрабатывали дорогие проекционные экраны для изучения перемещения мышей в виртуальных средах, но системы часто оказывались неудобными и неэффективными.

Тогда команда решила собрать VR-гарнитуру, которая была бы проще в использовании, но при этом обеспечивала бы более яркое ощущение присутствия. Одним из наиболее действенных VR-тестов, утверждают ученые, было создание у мышей ощущения, что к ним приближается увеличивающееся темное пятно.

Когда исследователи попытались провести этот тест в стандартной виртуальной реальности с большими экранами, мыши не проявили никакой реакции. Однако почти каждая мышь, которая была в очках, пугалась и подпрыгивала. У них была выраженная реакция страха, и им действительно казалось, что на них надвигается хищник.

Миниатюрные очки могут помочь исследовать, как мозг управляется с пространственной навигацией и памятью, что, в свою очередь, может способствовать изучению таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, и поиску методов их лечения, сообщают ученые.