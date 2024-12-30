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Наука и Хайтек

Миннауки Израиля снова ищет создателя суперкомпьютера

ИИ
Технологии
время публикации: 30 декабря 2024 г., 06:55 | последнее обновление: 30 декабря 2024 г., 06:55
AP Photo/Emilio Morenatti

Министерство науки и технологии Израиля опубликовало новый тендер на строительство суперкомпьютера. Поскольку предыдущий тендер, открытый только для корпораций Google и Amazon, остался без заявок, на этот раз было решено расширить список участников.

В тендере смогут участвовать компании, строящие собственные облачные фермы в Израиле, а также компании, предоставляющие облачные услуги.

Победитель тендера должен будет создать в Израиле суперкомпьютер на основе 2000 графических процессоров NVIDIA H100 последнего поколения, то есть будет сопоставим по мощности с суперкомпьютером Israel 1, созданным в 2023 году корпорацией NVIDIA.

Стоимость суперкомпьютера – 300 миллионов шекелей, половину суммы оплатит управление инноваций.

Проект государственного суперкомпьютера был представлен еще в 2020 году, однако застрял на несколько лет, поскольку изначально находился в ведении Управления по разработке вооружений в министерстве обороны (МАПАТ).

Среди прочего, суперкомпьютер предназначен для разработки языковых моделей искусственного интеллекта на иврите и на арабском.

Наука и Хайтек
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