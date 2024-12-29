Психологи обнаружили неожиданную разницу характеров одиночек и состоящих в отношениях

Одиночки менее удовлетворены жизнью, менее общительны и восприимчивы к новым впечатлениям по сравнению с теми, кто состоит в отношениях.

Недавнее психологическое исследование Бременского Университета в Германии выявило, что люди, которые всю жизнь проводят в одиночестве, имеют более низкий уровень удовлетворенности жизнью и отличаются по личностным чертам от тех, кто состоит в партнерских отношениях.

Психологи провели сравнение между одинокими людьми и теми, кто состоит в отношениях, по уровням удовлетворенности жизнью и характеристикам личности по модели Большой пятерки (открытость опыту, добросовестность, экстравертность, доброжелательность и невротизм).

Исследование охватило более 77000 европейцев старше 50 лет. Респондентов разделили на группы по различным критериям: те, кто в данный момент состоит в отношениях, кто никогда не жил с партнером, кто не был женат, или кто никогда не находился в долгосрочных отношениях.

Результаты показали, что, помимо более низкой удовлетворенности жизнью, одинокие люди менее добросовестны (организованы, склонны к самоконтролю) и менее открыты к новому опыту, чем те, кто находится в партнерских отношениях. В целом, все одиночки набрали меньше баллов по этим критериям, чем те, кто состоит в отношениях на данный момент.

Так как исследование охватило участников из 27 европейских стран, психологи смогли изучить возможные культурные различия. Для одиноких людей жизнь в обществе, где брак рассматривается как норма, может снижать их удовлетворенность жизнью.

В странах с более высокей долей состоящих в браке, например, в Южной Европе, одиночество было связано с еще более низким уровнем удовлетворенности жизнью, хотя различия были незначительными. В то же время религиозность страны, похоже, не оказывала влияния на результаты.