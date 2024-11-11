В Израиле построят еще один суперкомпьютер

Управление инноваций в министерстве науки Израиля завершило подготовку тендера на строительство суперкомпьютера, к которому будут допущены корпорации Google и Amazon.

Победитель тендера, который будет объявлен до конца года, должен будет создать в Израиле суперкомпьютер на основе 2000 графических процессоров NVIDIA H100 последнего поколения, то есть будет сопоставим по мощности с суперкомпьютером Israel 1, созданным в 2023 году корпорацией NVIDIA.

Стоимость суперкомпьютера – 300 миллионов шекелей, половину суммы оплатит управление инноваций.

Проект государственного суперкомпьютера был представлен еще в 2020 году, однако застрял на несколько лет, поскольку изначально находился в ведении Управления по разработке вооружений в министерстве обороны (МАПАТ).

Среди прочего, суперкомпьютер предназначен для разработки языковых моделей искусственного интеллекта на иврите и на арабском.