Google присоединится к Кодексу ЕС в области искусственного интеллекта, несмотря на опасения

Американская технологическая корпорация Google заявила о намерении подписать добровольный Кодекс практики ЕС в сфере искусственного интеллекта общего назначения (GPAI), но при этом по-прежнему выражает обеспокоенность тем, как новые правила ЕС могут повлиять на инновационное развитие в области ИИ, пишет Reuters.

Кодекс, представленный Европейской комиссией в начале июля, содержит рекомендации, касающиеся прозрачности, авторского права, безопасности и защиты данных. Он призван помочь разработчикам моделей GPAI соответствовать требованиям нового Закона об искусственном интеллекте.

Ожидается, что компании, которые примут участие в этом Кодексе, смогут продемонстрировать соответствие новому законодательству и получить больше правовой определенности. В то время как те, кто не подпишет документ, рискуют столкнуться с более жесткими проверками и контролем со стороны регуляторов.

Согласно Закону об искусственном интеллекте (AI Act), правила, регулирующие ИИ общего назначения (GPAI), вступят в силу 2 августа. Для компаний, чьи инструменты уже представлены на рынке, предусмотрен переходный период – у них будет два года на приведение своей продукции в соответствие с новыми требованиями. А вот новинки, выпущенные после этой даты, обязаны соответствовать правилам с момента выхода.

1 августа Еврокомиссия опубликует список компаний, присоединившихся к инициативе. Google в своем заявлении отметила, что намерена тесно взаимодействовать с Управлением по искусственному интеллекту, чтобы убедиться, что Кодекс будет "пропорциональным и соответствующим стремительно развивающейся сфере ИИ".