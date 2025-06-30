Геологи нашли древнейшие камни на Земле, этим камням почти 4,2 миллиарда лет

Международная команда геологов под руководством Университета Оттавы датировала породы, найденные в северном Квебеке. Их возраст более 4,16 миллиарда лет. Это старейшие известные породы на Земле.

Работа опубликована в журнале Science.

Эти камни были найдены в 2017 году в северном Квебеке, в регионе Нунавик и сразу привлекли к себе пристальное внимание ученых. Согласно первым гипотезам, возраст породы оценивался в диапазоне от 3,75 до 4,3 миллиарда лет. Но верхняя и нижняя границы датировки представляют собой важную разницу – возраст до 4 миллиардов относится к так называемому Гадейскому эону, самого древнему периоду нашей планеты, когда она постепенно остывала, и океан лавы только начинал затвердевать. Поэтому от этого периода практически не осталось никаких следов.

Геологи обратили внимание на слои, проникающие в вулканическую породу. Если бы удалось датировать эти слои, это означало бы, что сами вулканические породы старше их.

Ученые применили радиометрическое датирование – точный метод определения возраста пород, основанный на естественном распаде радиоактивных элементов. Исследователи сосредоточились на двух системах изотопов, включающих самарий и неодим. Самарий медленно превращается в неодим с известной скоростью распада.

Измеряя современное соотношение этих элементов в породах и зная скорость превращения самария в неодим, ученые смогли вычислить время первоначального образования проникающих слоев. Использование двух независимых изотопных систем обеспечило надежность результатов – обе системы указали на один возраст: 4,16 миллиарда лет.

Это подтвердило, что камни, найденные в северном Квебеке, действительно образовались в результате вулканического извержения всего через 500 миллионов лет после образования Земли.

Ученые отмечают, что это не просто дата. Древнейшие породы дают уникальную возможность увидеть, как образовались первые континенты, и позволят исследовать условия, которые привели к возникновению жизни на Земле.