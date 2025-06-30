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Наука и Хайтек

Новая технология получает воду из воздуха даже в пустыне

США
Технологии
время публикации: 30 июня 2025 г., 15:20 | последнее обновление: 30 июня 2025 г., 15:20
Новая технология получает воду из воздуха даже в пустыне
Фото: А.Завин / NEWSru.co.il

Ученые из Массачусетского технологического института разработали технологию получения питьевой воды из воздуха, которая работает даже в в самых засушливых регионах планеты.

Работа опубликована в журнале Nature Water.

Новое устройство представляет собой высокотехнологичную версию хорошо знакомой "пузырчатой пленки", заключенной между двумя стеклянными панелями. Принцип работы основан на естественном цикле: ночью гидрогель поглощает водяной пар из воздуха, а днем вода конденсируется на охлажденном специальным покрытием стекле и стекает по системе трубок в водосборник.

Пузырчатая пленка значительно увеличивает площадь поверхности материала и поглощает больше водяного пара, чем плоская.

Устройство успешно прошло недельные испытания в Долине Смерти – самом жарком месте на Земле и самом засушливом регионе Северной Америки. Даже в этих экстремальных условиях система производила примерно две трети стакана воды на сутки. В более влажных регионах производительность будет значительно выше.

Исследователи решили и проблему качества воды. В предыдущих разработках литиевые соли, добавляемые для улучшения поглощения влаги, попадали в собранную воду, делая ее небезопасной. Новая конструкция включает стабилизатор – глицерин, который снижает утечку солей до стандартов безопасности питьевой воды.

Ученые отмечают, что одна панель не может обеспечить водой целое домохозяйство, но устройства компактны и могут устанавливаться массивами. Ученые оценивают, что восемь панелей размером 1×2 метра смогут обеспечить питьевой водой семью в регионах с ограниченным доступом к чистой воде. Устройство не требует электричества и может окупиться менее чем за месяц по сравнению с покупкой бутилированной воды.

Технология открывает перспективы для решения глобальной проблемы доступа к чистой питьевой воде в засушливых и отдаленных регионах.

Наука и Хайтек
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