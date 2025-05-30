Лошади используют мимику для взаимодействия друг с другом

Ученые выяснили, что лошади, подобно людям, задействуют мышцы, отвечающие за движения ноздрей, губ и глаз, чтобы изменять выражение лица в зависимости от социальной ситуации. Это исследование – не первое, где систематически анализируется мимика лошадей. Однако, как подчеркивают ученые, в предыдущих работах рассматривалось лишь ограниченное число ситуаций, часто искусственно созданных человеком – например, когда лошади не давали корм, вызывая у нее чувство разочарования.

В новом исследовании ученые применили иной метод, используя уже существующий каталог мимических движений лошадей – Систему кодирования мимических движений лошадей (EquiFACS). С ее помощью они проанализировали сочетания выражений лица и поведения у 36 домашних лошадей во время разных естественных взаимодействий. Специалисты разделили эти проявления на категории: дружелюбные, игривые, агрессивные и внимательные. Исследователи просмотрели 72 часа видеозаписей, чтобы определить, какие именно мимические движения чаще всего проявлялись в каждом из изучаемых социальных контекстов.

Хотя ученые заметили, что почти все мимические движения встречались во всех различных ситуациях, некоторые из них оказались более характерными для определенных типов взаимодействий. Например, во время дружеского и спокойного общения с другими лошадьми животные чаще всего выдвигали нос вперед. В то же время, когда лошади сосредотачивались на чем-то, их уши обычно были направлены вперед и плотно прижаты друг к другу.

Во время агрессивных столкновений уши, как правило, были прижаты и повернуты назад, внутренние части бровей подняты, ноздри расширены, а голова опущена вниз. Во время игры нижняя губа часто опускалась, подбородок поднимался, губы приоткрывались, рот широко раскрывался, а уши поворачивались и прижимались назад. Кроме того, исследователи отметили, что в играх у лошадей часто увеличивалась видимая часть белка глаза, нос выдвигался вперед, а голова, как правило, была поднята или повернута вправо – либо наблюдалось и то, и другое.

По словам ученых, эти выводы наглядно показывают, что для правильного понимания сигналов лошади нельзя ориентироваться только на один элемент лица, например, на положение ушей.