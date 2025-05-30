Экскременты пингвинов стимулируют образование облаков в Антарктике

Газы, выделяющиеся из птичьего помета, служат источником важных химических веществ, необходимых для образования так называемых "семян облаков" – мельчайших частиц, вокруг которых формируются облака, сообщили ученые в журнале Communications Earth & Environment.

Особенно значим вклад пингвиньего гуано, основным компонентом которого является аммиак. Ранее уже было установлено, что аммиак в газообразной форме может взаимодействовать с серной кислотой, которую выделяет морской фитопланктон, и в результате этого взаимодействия образуются микроскопические частицы – ядра конденсации, или семена облаков. Такие облака способны отражать солнечный свет обратно в космос, тем самым способствуя охлаждению планеты.

В районе аргентинской антарктической станции Марамбио, расположенной на Антарктическом полуострове, снег и почва часто покрыты помётом колонии пингвинов Адели, обитающей неподалёку. Ученые из Хельсинкского университета решили выяснить, как это природное удобрение влияет на процесс образования облаков в этом регионе. С января по март 2023 года исследователи проводили измерения концентрации аммиака, диметиламина и других газов в атмосфере над Антарктическим полуостровом, чтобы понять их роль в формировании облаков. В результате они зафиксировали уровень аммиака до 13,5 частей на миллиард – это примерно в тысячу раз выше, чем в районах, где пингвины отсутствуют.

В ходе однодневных измерений ученые зафиксировали, как концентрация мелких аэрозольных частиц менялась в зависимости от направления ветра. Когда ветер дул со стороны пингвиньей колонии, уровень этих частиц резко возрастал, иногда сопровождаясь легкой дымкой. По оценке исследователей, влияние пингвинов на состав атмосферы ускоряло образование частиц в регионе до 10 000 раз по сравнению с нормой. Причем эффект сохранялся даже после того, как пингвины покинули территорию во время своей ежегодной миграции. Их помет настолько насытил почву, что даже спустя месяц уровень аммиака в воздухе оставался в 100 раз выше обычного фона.