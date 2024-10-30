Израильский стартап предложил систему обнаружения беспилотников

Стартап R2 Wireless разработал систему обнаружения беспилотников по радиоследу. Испытания системы уже начали израильские военные и военные стран NATO.

Главная проблема в борьбе с беспилотниками, особенно БПЛА, даже не их уничтожение, а их поиск и отслеживание. Системы обнаружения воздушных целей, которые использует ЦАХАЛ, в основном сосредоточены на обнаружении ракетной опасности, но распространение беспилотников сильно изменило характер угроз. Существующие системы не всегда обнаруживают БПЛА, и беспилотники наносят удары по объектам на территории Израиля.

Большую опасность представляют беспилотники типа FPV (First Person View – вид от первого лица). Они несут видеокамеру, и оператор может отслеживать в режиме реального времени всю картинку, что особенно важно для точного захода на цель. Беспилотники делают из углепластика и дерева, они небольшие и их легко спутать, например, с летящей птицей. При атаке стаей, если в нападении примут участие сотни или тысячи БПЛА, защита особенно трудна. На сегодня надежной защиты от массированной атаки FPV-дронов просто нет. Какие-то аппараты все равно прорвутся.

Израильский стартап R2 Wireless сосредоточился именно на обнаружении БПЛА. Беспилотник оставляет радиослед, этим, в частности, он отличается от птиц. Инженеры R2 Wireless разработали систему наземных датчиков. Они небольшие и легкие: сам датчик размером с футбольный мяч устанавливается на штативе весом менее 5 килограммов и поднимается на 3,5 метра на землей. Разработчики подчеркивают, что они собрали датчики из коммерчески доступных деталей, чтобы сделать их максимально дешевыми.

Когда датчик получает радиосигнал, работа только начинается. Сигнал может иметь разный характер и поступать в разных диапазонах вплоть до Bluetooth. Система, используя машинное обучение, сигнал распознает, и может определить, что она засекла именно беспилотник.

Как говорят разработчики в интервью The Times of Israel одна такая система не сможет обеспечить полную защиту, но она может обнаружить и вести беспилотник, передавая информацию о цели другим системам. Эти системы уже могут приступить к ликвидации объекта. Главное – беспилотник не "уйдет с радаров".

За последние несколько месяцев R2 Wireless начал пилотный проект с израильскими военными. Его система была опробована, в частности, военными Великобритании, а недавно стартап принял участие в учениях стран NATO.