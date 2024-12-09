Исследователь обнаружила доказательства наличия кишечных паразитов в 500-летней уборной

Исследователь из Университета Мак-Мастера в Канаде обнаружила тропическое паразитарное заболевание в 500-летней уборной в Бельгии, в городе Брюгге.

Главный автор исследования Марисса Леджер вместе со своей командой хотела понять, как инфекционные заболевания, которые существуют уже много веков, когда-то распространялись посредством путешествий и торговли.

Уборная, в которой был обнаружен шистосомоз – паразитарное заболевание, была найдена во время раскопок в 1996 году, однако ее артефакты и органические остатки были исследованы только недавно в рамках крупного проекта Гентского университета, посвященного различным иностранным общинам, которые жили и занимались торговлей в средневековом Брюгге и его пригородах.

Ученые утверждают, что туалет принадлежал испанскому национальному дому, который был административным центром и местом встреч кастильского торгового сообщества. Паразит, вероятно, связан с одним из испанских торговцев, занимающимся импортом африканских товаров, таких как золотой песок, слоновая кость и специи. Также имеются свидетельства того, что они были вовлечены в раннюю атлантическую работорговлю.

Эти исторические данные с археологическими и паразитологическими находками являются уникальными и помогают лучше понять миграцию людей и распространение болезней в прошлом, а также подчеркивает важность бельгийско-канадского сотрудничества в историческом контексте.

Марисса Леджер убеждена, что их исследование является важным для изучения органических остатков из археологических объектов, так как они могут предоставить ценные сведения о здоровье, гигиене и перемещении людей в прошлом.