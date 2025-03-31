Беременность меняет организм женщин, восстановление может длиться больше года

Ученые из Института Вейцмана с коллегами из Университета Йеля показали, что различные маркеры здоровья нормализуются после беременности в разное время, причем некоторые восстанавливается больше года.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

"В учебниках считается, что послеродовой период занимает шесть недель, но многие женщины переживают гораздо более длительный период восстановления, – говорит соавтор работы профессор Ури Алон. – Знание того, что восстановление занимает так много времени, важно, чтобы сосредоточить внимание на всем первом годе после родов".

Ученые анализировали данные более 300 тысяч родов в Израиле. Биологи изучили, как меняются тела рожениц с четырех с половиной месяцев до зачатия до полутора лет после родов. Ученые собрали результаты 76 различных типов тестов, измеряющих уровень холестерина, крови, иммунных клеток. Тесты показали уровень воспаления, здоровье печени, почек и костей и многое другое.

Данные были собраны у женщин, родивших здоровых детей в период с 2003 по 2020 год. Всего ученые собрали 44 миллиона индивидуальных показателей. Этот огромный объем данных, который позволил отслеживать, как еженедельно менялись организмы женщин.

Анализируя эти данные, биологи обнаружили, что менее половины – 47% – показателей здоровья стабилизировались в течение месяца после родов, в том числе маркеры железа и свертываемости крови. Еще 12% маркеров здоровья стабилизировались в течение четырех-десяти недель после родов, еще 41% маркеров колебались более 10 недель.

Дольше всего приходили в норму маркеры здоровья костей и печени, которым потребовалось более года – 56 недель – для стабилизации после родов. Многим другим маркерам также потребовалось много месяцев для стабилизации, включая уровень холестерина, фолиевой кислоты и эритроцитов.

Несколько показателей здоровья стабилизировались, но не вернулись к дородовому уровню даже через полтора года после родов, в том числе некоторые маркеры воспаления и здоровья крови. Исследователи не смогли сказать, было ли это связано с физическими изменениями, связанными с родами, или с изменениями образа жизни и поведения, связанными с появлением ребенка.

Профессор Ребекка Рейнольдс из Эдинбургского университета, не принимавшая участия в исследовании, сказала BBC Science Focus: "Эта работа дает очень важные наблюдения о динамических изменениях, которые происходят до и после беременности и об временных масштабах этих изменений".