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Наука и Хайтек

В Гватемале обнаружены останки города майя возрастом почти 3000 лет

Археология
время публикации: 31 мая 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 31 мая 2025 г., 10:03
Алтарь в Тикале
AP Photo/Moises Castillo

Цивилизация майя возникла примерно в 2000 году до нашей эры и достигла пика своего развития в период между 400 и 900 годами нашей эры, пишет The Guardian. Основные территории ее распространения включали южную часть Мексики, Гватемалу, а также отдельные районы Белиза, Сальвадора и Гондураса. Обнаруженный город носит название Лос-Абуэлос, что переводится с испанского как "Бабушки и дедушки". Город, занимающий территорию около 16 квадратных километров, был обнаружен археологами из Гватемалы и Словакии в ранее слабоизученных зонах парка Уашактун.

Согласно заявлению министерства, культуры и спорта Гватемалы, город относится к среднему доклассическому периоду, примерно 800-500 годам до нашей эры, и считается одним из самых ранних и значимых церемониальных центров цивилизации майя в джунглях Петена, недалеко от мексиканской границы. Министерство сообщило, что найденные фигурки, датируемые периодом между 500 и 300 годами до нашей эры, вероятно, связаны с древними ритуалами, касающимися почитания предков. Также, согласно заявлению, исследователи нашли пирамиду высотой 33 метра, украшенную фресками доклассического периода, а рядом – уникальную систему каналов.

В апреле в Тикале, другом районе департамента Петен, археологи обнаружили алтарь, которому около 1000 лет. Он принадлежал древней мексиканской культуре Теотиуакан. Эту находку исследователи рассматривают как свидетельство существования связей между двумя доколумбовыми цивилизациями, разделенными расстоянием примерно в 1300 километров.

Наука и Хайтек
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