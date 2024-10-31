Израильские ученые предложили метод "очистки" организма от стареющих клеток

Исследователи Института Вейцмана выяснили, как стареющие клетки "прячутся" от иммунной системы, и предложили инновационный метод лечения возрастных заболеваний.

Когда вода перестает уходить из раковина, причиной обычно является засор в стоках. С возрастом в организме накапливаются стареющие или сенесцентные клетки. Они уже не могут делиться, но все равно не распадаются, остаются активными и накапливаются в тканях.

Недавние исследования показали, что избавление от этих клеток может отсрочить развитие возрастных заболеваний, уменьшить воспаление и продлить жизнь. Но как очистить организм от стареющих клеток, было непонятно.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Cell Biology, ученые из Института Вейцмана предложили метод такой "очистки".

Ученые продемонстрировали на мышах, что можно использовать для "прочистки стоков" иммунотерапию – новое поколение препаратов, которые сегодня активно используются при лечении рака.

В исследовании, проведенном под руководством доктора Юлии Маевской и доктора Амита Агравала, ученые раскрыли механизм, который используют стареющие клетки, чтобы "спрятаться" от иммунной системы: оказалось, что они используют ту же стратегию, что и раковые клетки.

Исследователи показали, что стареющие клетки из легких мыши экспрессируют большое количество белков, нейтрализующих действие иммунной системы, в частности, белок PD-L1. Этот белок хорошо известен в онкологии. Он является ключевой мишенью для новых лекарств от рака, поскольку было доказано, что раковые клетки используют PD-L1 для защиты от иммунной системы.

Когда выяснилось, что стареющие клетки, как и раковые, экспрессируют высокий уровень PD-L1, ученые воспользовались антителом, которое уже одобрено для лечения различных видов рака. Ученым удалось выявить PD-L1 в клеточных мембранах, и нацелить на него иммунную систему.

Исследователи протестировали это антитело на стареющих мышах и на мышах с кратковременным и хроническим воспалительным поражением легких. Как и ожидали ученые, это привело к уменьшению количества стареющих клеток и снижению воспаления. Ученые считают, что иммунотерапия может быть использована для лечения не только рака, но и возрастных заболеваний.