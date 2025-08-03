Израильские физики предлагают лечить Альцгеймер магнитным полем

Ученые из Еврейского университета Иерусалима обнаружили, что направление магнитного поля влияет на формирование вредоносных амилоидных структур при болезни Альцгеймера.

Исследование, опубликованное в журнале ACS Nano, демонстрирует новый подход к пониманию механизмов развития болезни Альцгеймера. Группа ученых показала, что способ сборки амилоидных белков зависит от ориентации спинов электронов на намагниченных поверхностях.

В центре исследования находится амилоид-бета, короткий пептид, известный формированием липких фибрилл (тонких нитевидных структур, состоящих из белков, которые неправильно свернулись и склеились) и бляшек в мозге людей с болезнью Альцгеймера. Используя намагниченные поверхности, команда изучала сборку этих пептидов и влияние ориентации спинов электронов на процесс формирования бляшек. Как показали ученые, при определенном направлении намагниченности поверхности амилоидные белки формировали почти в два раза больше фибрилл, а некоторые из них были в 20 раз длиннее по сравнению с противоположным направлением намагничивания.

Исследователи обнаружили, что возникающие амилоидные структуры при разном направлении магнитного поля различались не только размером и количеством, но и молекулярным строением.

Ученые отмечают, что биология может быть очень чувствительной к спину электронов. Спин может напрямую влиять на сборку белков.

Исследование предлагает новый способ контроля за возникновением амилоидных фибрилл и бляшек и воздействия на формирование вредных структур. Ученые считают, что такие технологии найдут применение не только в лечении нейродегенеративных заболеваний, но и при амилоидозе, связанном с диализом и при других заболеваниях.