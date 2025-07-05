Инструмент ИИ определяет типы деменции с точностью 88%

Ученые из клиники Майо представили новый ИИ-инструмент, который может облегчить диагностику деменции, распознавая специфические шаблоны мозговой активности на одном ФДГ-ПЭТ-сканировании (позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой). Разработанная система, получившая название StateViewer, показала точность в 88% при определении девяти различных форм деменции, включая болезнь Альцгеймера. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology.

Модель была протестирована на более чем 3600 сканах мозга, включая пациентов с подтвержденной деменцией и людей без признаков когнитивных нарушений. При сравнении с обычными методами StateViewer позволил врачам ставить диагноз почти в два раза быстрее и с точностью, превышающей традиционные подходы до трех раз.

StateViewer был создан, чтобы решить одну из главных задач в диагностике деменции – отличить несколько пересекающихся или одновременно протекающих форм заболевания на ранней стадии. Диагностика нередко затягивается из-за сложности симптомов нейродегенерации и необходимости участия высококвалифицированных специалистов. Обычно постановка диагноза включает комплексный подход: нейропсихологические тесты, анализ крови, беседы с пациентом и визуализация мозга, которые затем должны быть интерпретированы опытными неврологами. StateViewer направлен на упрощение этого процесса и может оказаться особенно полезным в тех медицинских учреждениях, где отсутствуют специалисты-неврологи.

StateViewer работает с ПЭТ-сканами с фтордезоксиглюкозой (FDG-PET) – методом визуализации, отражающим, как мозг использует глюкозу, являющуюся ключевым источником энергии. Система сопоставляет сканы пациента с эталонной базой данных изображений людей с подтвержденными диагнозами, такими как болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и другие нейродегенеративные заболевания. На выходе инструмент формирует цветную карту мозга, на которой отмечены зоны с нетипичным потреблением глюкозы. Такой наглядный формат облегчает врачам интерпретацию результатов – даже тем, кто не специализируется в области неврологии – и помогает понять, на основании чего ИИ сделал свой вывод.