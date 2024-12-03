Три сейсмостанции на юге Израиля регистрировали движение в Газе за полчаса до атаки 7/10

Исследование, проведенное учеными Тель-Авивского университета, позволило выявить сейсмические колебания, вызванные передвижением сил ХАМАСа перед атакой 7 октября 2023 года.

Слабые колебания грунта, вызванные подготовкой к террористической атаке, были выявлены путем анализа характеристик сейсмического шума. Но авторы работы подчеркивают, что идентификация этих сигналов была проведена спустя месяцы после нападения.

Исследование, проведенное под руководством доктора Асафа Инбаля, опубликовано в журнале The Seismic Record.

Доктор Инбаль объясняет: "Израильская геологическая служба управляет общенациональной сетью из десятков высокочувствительных сейсмометров, которые непрерывно отслеживают колебания грунта. Эта сеть предназначена в первую очередь для обнаружения и локализации землетрясений и предупреждения о сильных подземных толчках, вызванных крупномасштабными сейсмическими событиями".

Три станции этой сети, расположенные в Амации, Кциоте и Ятире – на удалении от 30 до 50 километров от границы Газы, зарегистрировали необычные уровни сейсмического шума между 6:00 и 6:30 утра 7 октября 2023 года.

Хотя сейсмометры способны обнаружить даже слабые колебания грунта, доктор Инбаль отмечает, что связать сейсмический шум с движением тяжелого транспорта в Газе стало возможно благодаря очень низкому уровню фонового шума, который установился на юге Израиля ранним субботним утром, совпавшим с праздником Симхат-Тора.

"Хотя музыкальный фестиваль под открытым небом в районе Реима создал некоторый сейсмический шум, наш анализ показывает, что этот шум не соответствует по силе или расположению источникам, зафиксированным израильской сейсмической сетью 7 октября", – говорит доктор Инбаль.

Анализ показывает, что обнаруженный сейсмический шум начался в 6:00 утра и усиливался по мере приближения атаки. Шум содержит достаточно сильные всплески. Их расположение и интенсивность свидетельствуют о движении транспортных средств от Рафиаха на юге до КПП "Эрез" на севере.

"У нас хорошее разрешение вдоль дороги Салах ад-Дин, главной магистрали, пересекающей Газу от Рафиаха на юге до Байт-Лахии на севере. Мы можем с высокой степенью уверенности подтвердить, что их силы двигались по этому маршруту со скоростью от 25 до 50 км/ч. Сейсмические наблюдения свидетельствуют о колоннах тяжелых машин, таких как бульдозеры и грузовики. За три минуты до начала атаки мы видим источники шума, в северной части Газы в районе Байт-Лахии и южной части в районе Хан-Юниса", – говорит доктор Инбаль.

"Мы знаем, что нападение началось практически одновременно вдоль всей границы, и эти сейсмические наблюдения служат дополнительным доказательством широкого развертывания сил ХАМАСа", – заключает Асаф Инбаль.

Ученый считает, что в дальнейшем можно применять сейсмические наблюдения в целях обеспечения безопасности.