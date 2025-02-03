Глубоко под Землей процветают разнообразные формы жизни

Международная команда ученых на протяжении 8 лет вела исследования жизни глубоко под поверхностью Земли. Ученые пришли к выводу, что жизнь под Землей процветает, но это другая жизнь.

Работа опубликована в журнале Science Advances.

Под руководством микробиолога Эмиля Руффа из Океанографического института Вудс-Хоул (США) были обнаружены формы жизни на глубине до 491 метра под дном океана и на глубине до 4375 метров под поверхностью суши. Всего команда проанализировала образцы из более чем 50 мест по всему миру. Ученые оценили микробное разнообразие, состоящее из 478 архей и 964 бактерий.

Поверхностные образцы были собраны из почв, отложений и водных толщ, а подповерхностные – из скважин, шахт, водоносных горизонтов и жидкости, полученной при гидроразрыве пласта. Разнообразие обнаруженных форм подземной жизни оказалось неожиданно богатым.

"Принято считать, что чем глубже под поверхность Земли, тем меньше энергии и тем меньше клеток, способных выжить, – говорит Руфф. – Но мы показали, что в некоторых подповерхностных средах разнообразие может легко соперничать с разнообразием на поверхности, а то и превосходить его".

Особенно это касается таких микробов, как археи, разнообразие которых распределялось практически равномерно по всей исследованной глубине. Бактериальное разнообразие под морским дном также оказалось неожиданно высоким даже по сравнению с поверхностными экосистемами.

Жизнь в этих подземных мирах протекает совсем не так, как на поверхности. При отсутствии солнечного света энергии мало, и ее приходится добывать из окружающих материалов и из химических реакций: водорода, метана, серы, мертвых (или живых) тел микробов и даже из процессов радиоактивного распада. Эти экосистемы развиваются очень медленно. По оценкам ученых, некоторые клетки в глубинной биосфере делятся раз в тысячу лет. "При эволюционной адаптации микробы минимизируют потребности в энергии и оптимизируют каждый процесс своего метаболизма", – говорит Руфф.

Ученый отмечает, что "понимание глубинной жизни на Земле может стать моделью для выяснения того, была ли жизнь на Марсе и сохранилась ли она".

Жидкая вода на других планетах могла создать подповерхностную среду обитания для микробов, очень похожую на земную. Причем эта жизнь вполне может развиваться и не так глубоко, а всего в трех метрах под поверхностью, и ее можно будет найти, если немного покопаться, например, в марсианской почве.