Как молодые летучие мыши учатся отличать вкусных лягушек от невкусных
Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований провели эксперимент, чтобы выяснить, как бахромчатогубые летучие мыши (Myotis thysanodes) различают потенциальную добычу. Они проверили реакцию как взрослых, так и молодых особей, пойманных в дикой природе, на звуковые записи брачных криков 15 видов местных лягушек и жаб – среди них были съедобные, ядовитые и слишком крупные для охоты.
Как и показывали ранние исследования, взрослые мыши активнее реагировали на "вкусные" виды. А вот молодые особи такого различия не делали – в среднем они одинаково реагировали на все виды, независимо от того, съедобны ли те или нет. Ученые пришли к выводу, что бахромчатогубые летучие мыши со временем вырабатывают своего рода собственный идентификатор: услышав крик ядовитой или слишком крупной лягушки, они просто игнорируют его, не тратя силы зря.
Более детальный анализ показал, что молодые бахромчатогубые летучие мыши, так же как и взрослые, способны по звукам определять крупную добычу. Однако отличать ядовитых лягушек они пока не умеют. Это говорит о том, что на раннем этапе молодые особи ориентируются в основном на размер потенциальной жертвы, а способность распознавать токсичных амфибий приходит с опытом.