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Наука и Хайтек

Как молодые летучие мыши учатся отличать вкусных лягушек от невкусных

Исследования
Животные
время публикации: 03 мая 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 07:36
Как молодые летучие мыши учатся отличать вкусных лягушек от невкусных
Flash90/Jorge Novominsky

Исследователи из Смитсоновского института тропических исследований провели эксперимент, чтобы выяснить, как бахромчатогубые летучие мыши (Myotis thysanodes) различают потенциальную добычу. Они проверили реакцию как взрослых, так и молодых особей, пойманных в дикой природе, на звуковые записи брачных криков 15 видов местных лягушек и жаб – среди них были съедобные, ядовитые и слишком крупные для охоты.

Как и показывали ранние исследования, взрослые мыши активнее реагировали на "вкусные" виды. А вот молодые особи такого различия не делали – в среднем они одинаково реагировали на все виды, независимо от того, съедобны ли те или нет. Ученые пришли к выводу, что бахромчатогубые летучие мыши со временем вырабатывают своего рода собственный идентификатор: услышав крик ядовитой или слишком крупной лягушки, они просто игнорируют его, не тратя силы зря.

Более детальный анализ показал, что молодые бахромчатогубые летучие мыши, так же как и взрослые, способны по звукам определять крупную добычу. Однако отличать ядовитых лягушек они пока не умеют. Это говорит о том, что на раннем этапе молодые особи ориентируются в основном на размер потенциальной жертвы, а способность распознавать токсичных амфибий приходит с опытом.

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