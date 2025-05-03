Новый крошечный вид улиток с необычной "кубической" раковиной назван в честь Пабло Пикассо

Международная команда малакологов – ученых, изучающих моллюсков, исследовала разнообразие улиток в Юго-Восточной Азии. Во время работы они обнаружили неизвестный ранее вид, который настолько их впечатлил, что они решили назвать его в честь художника-кубиста Пабло Пикассо.

Особенностью новой улитки, получившей название Anauchen picasso, стала необычная форма раковины: в отличие от большинства улиток, её завитки расположены под прямым углом. Ученые отметили, что она напоминает кубистское переосмысление привычной формы раковины.

"Их раковины отличаются поразительной сложностью. Например, входное отверстие снабжено множеством выступов, напоминающих зубы, которые, предположительно, служат защитой от хищников", – отмечают исследователи. "Кроме того, у некоторых из обнаруженных видов отверстие раковины направлено вверх или вниз, что означает, что некоторые улитки фактически носят свои раковины вверх дном", – добавляют авторы работы.

Результаты работы были опубликованы в 300-страничной статье в научном журнале ZooKeys, где описано 46 новых видов микроскопических улиток, найденных в Камбодже, Мьянме, Лаосе, Таиланде и Вьетнаме.