Cреднестатистический человек станет на 40% беднее, если мир потеплеет на 4°C

Новое исследование показало, что экономические модели недооценивали влияние глобального потепления. Потепление на 4°C может снизить благосостояние среднего человека на 40%.

Согласно исследованию австралийских ученых, даже если глобальное потепление ограничится 2°C выше доиндустриального уровня, мировой ВВП на душу населения снизится на 16%. Это значительно выше прежних прогнозов, которые предсказывали сокращение лишь на 1,4%. Согласно оценкам ученых, глобальная температура увеличится на 2,1°C, даже если страны выполнят как краткосрочные, так и долгосрочные климатические цели.

В новом исследовании была доработана одна из популярных экономических моделей, с учетом прогнозов изменения климата, чтобы оценить влияние экстремальных погодных явлений на глобальные цепочки поставок. Группа ученых из Института климатических рисков и реагирования Университета Нового Южного Уэльса отметила, что исследование анализировало последствия глобального потепления на 4°C, которое многие климатологи считают катастрофическим для планеты. Результаты показали, что это сделает среднестатистического человека на 40% беднее, в то время как предыдущие модели без учета климатических изменений предсказывали снижение благосостояния только на 11%.

По словам исследователей, прежние экономические модели, которые "непреднамеренно показывали", что даже значительное потепление окажет лишь умеренное влияние на мировую экономику, имели серьезные последствия для климатической политики. Такие модели обычно учитывают изменения климата на локальном уровне, но не принимают во внимание, как экстремальные погодные явления, например, засухи или наводнения, могут повлиять на глобальные цепочки поставок.

Некоторые экономисты считают, что потери от глобального потепления могут частично компенсироваться его положительным воздействием на холодные регионы, такие как Канада, Россия и Северная Европа. Однако авторы исследования отметили, что потепление затронет все страны, поскольку мировые экономики взаимосвязаны через торговлю.