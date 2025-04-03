Плотоядные динозавры делили водопои со своей добычей

По словам ученых, 167 миллионов лет назад на острове Скай (Шотландия) большие плотоядные динозавры и их травоядные жертвы пили из одних и тех же водоемов.

Исследователи из Эдинбургского университета изучили множество следов динозавров, найденных на мысе принца Чарльза на полуострове Троттерниш. Среди динозавров были плотоядные мегалозавры, предки тираннозавра рекса, а также гигантские травоядные с длинной шеей, которые по размеру были в три раза больше слонов.

Ученые проанализировали следы, чтобы понять, как передвигались эти животные, и пришли к выводу, что разные динозавры бродили по одним мелким пресноводным лагунам. Исследователи отметили, что поведение животных среднеюрского периода было похоже на то, как современные животные собираются возле водоемов. В районе Принс-Чарльз-Пойнт на северном побережье острова Скай с применением беспилотников было найдено более 130 следов динозавров. С помощью специального программного обеспечения ученые создали цифровые 3D-модели этих следов, чтобы детально их изучить. Район, в котором работали исследователи, получил свое название в честь Красавчика принца Чарли, который укрывался на полуострове от британских войск после поражения в битве при Каллодене в 1746 году.

Ученые заявили, что следы свидетельствуют о том, что плотоядные тероподы и растительноядные завроподы обычно проводили время в одних и тех же в лагунах. По их словам, последующие открытия сделали этот район одним из самых обширных мест обнаружения следов динозавров в Шотландии.