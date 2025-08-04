Технология израильского ИИ-стартапа меняет принципы хранения данных и оценивается в $30 млрд

Израильская компания VAST Data готовится привлечь несколько миллиардов долларов при оценке $30 млрд, создав революционную технологию хранения данных для искусственного интеллекта.

Пока мир обсуждает ChatGPT и другие языковые модели, настоящая революция происходит в инфраструктуре. Сегодня кардинально меняются принципы хранения и доступа к неструктурированным данным – документам, изображениям, видео и другой информации, которую обрабатывают ИИ-системы. Одним из лидеров этого процесса стала израильская компания VAST Data.

Традиционные системы хранения работают как библиотеки: данные лежат на полках, а поиск происходит по каталогам и точным совпадениям. VAST Data создала нечто принципиально иное: "умную" файловую систему, которая понимает смысл хранимой информации. Технология автоматически анализирует содержимое файлов и создает компактные "отпечатки смысла" – так называемые векторные представления данных. Благодаря этому поиск информации происходит не по названиям файлов или ключевым словам, а по семантической близости. Например, система может найти все документы на тему "финансовые риски", даже если в них нет этих конкретных слов.

Все это происходит в реальном времени. Как только в систему попадает новый документ, технология VAST мгновенно анализирует содержимое и делает его доступным для поиска. Никаких задержек на обработку, которые есть у конкурентов.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг посвятил часть своего выступления на крупнейшей технологической конференции именно технологии VAST, назвав ее критически важной для развертывания крупнейших ИИ-моделей. Это неслучайно. Современные ИИ-системы "пожирают" огромные объемы данных. ChatGPT, системы компьютерного зрения, автопилоты – все они нуждаются в мгновенном доступе к терабайтам информации, но традиционные системы хранения создают узкие места, замедляя работу даже самых мощных процессоров.

Технология VAST решает эту проблему: вместо копирования данных в отдельные системы для обработки, ИИ работает напрямую с "умным" хранилищем.

Компания уже перешагнула отметку в $200 миллионов годовой выручки и планирует утроить этот показатель за ближайший год. Среди ее клиентов – ВВС США, министерство энергетики США, Zoom, компания Pixar и ИИ-стартап Илона Маска xAI.

Сейчас VAST Data ведет переговоры о привлечении нескольких миллиардов долларов инвестиций при оценке до $30 миллиардов. Раунд возглавляют Nvidia и CapitalG – венчурное подразделение Google. Если сделка состоится, это станет одним из крупнейших раундом финансирования в истории израильских технологий.

За всю историю компания привлекла относительно скромные $380 миллионов, что делает текущую оценку особенно впечатляющей. Такой скачок стоимости отражает растущее понимание того, что инфраструктура для ИИ может быть даже более ценной, чем сами ИИ-модели. VAST Data долгое время оставалась в тени громких брэндов вроде OpenAI. Но именно такие компании как VAST Data, создающие "нервную систему" искусственного интеллекта, могут оказаться главными бенефициарами ИИ-революции.