Толерантность к глюкозе может быть связана с продолжительностью жизни

На протяжении более 40 лет исследование, получившее название "Охасама" в честь одноименного города в префектуре Иватэ, наблюдало за состоянием здоровья жителей этого региона. Начиная с 1986 года, участники регулярно проходили медицинские осмотры и сдавали различные анализы, что позволило собирать обширные данные о здоровье местного населения. Одним из ключевых элементов исследования стал тест на толерантность к глюкозе, который проводился каждые четыре года. Этот тест, широко применяемый для диагностики диабета, включает измерение уровня сахара в крови до и спустя 120 минут после употребления напитка с глюкозой.

Исследовательская группа проанализировала накопленные данные по результатам этого теста в рамках проекта "Охасама" и опубликовала результаты в научном журнале PNAS Nexus. Сначала ученые проанализировали связь между уровнем смертности и результатами различных медицинских обследований, включая тест на толерантность к глюкозе, у 993 участников. После учета таких известных факторов риска, как возраст, избыточный вес и курение, они обнаружили, что уровень глюкозы в крови спустя час после приёма глюкозы имеет сильную связь с показателями смертности. Далее участников разделили на две группы, используя в качестве порогового значения медианный уровень глюкозы через час после нагрузки – 162 мг/дл. Проведенный анализ выживаемости показал, что у людей с более низким уровнем глюкозы в этот момент были значительно лучшие шансы на долгую жизнь.

Поскольку у части участников уже был диагностирован диабет, исследователи сузили выборку до 595 человек с нормальной толерантностью к глюкозе. Они провели анализ, чтобы определить, какой именно уровень сахара в крови через час после приема глюкозы наиболее точно предсказывает риск смертности, и установили, что наибольшую прогностическую ценность имеет показатель 170 мг/дл. Ориентируясь на этот порог, команда провела сравнительный анализ выживаемости между участниками с уровнем глюкозы ниже и выше 170 мг/дл. Через 20 лет в группе с показателем ниже 170 мг/дл выжило около 80% человек, тогда как в группе с более высоким уровнем сахара умерли почти 50%, что продемонстрировало существенную статистическую разницу.

Дополнительный анализ причин смертности показал, что у людей с уровнем глюкозы ниже 170 мг/дл через час после глюкозной нагрузки значительно реже фиксировались смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с атеросклерозом (p < 0,0001), а также от онкологических заболеваний (p < 0,0014), по сравнению с участниками, у которых этот показатель был выше.