Обнаружен ген, который может влиять на то, как сильно кошки мурлычут и мяукают

Исследователи из Центра изучения дикой природы при Киотском университете пришли к выводу, что причина тихого или громкого мяуканья у кошек может быть связана с определенным геном. В рамках исследования они проанализировали ген рецептора андрогенов (AR) у 280 стерилизованных и кастрированных кошек смешанных пород, сопоставив полученные генетические данные с наблюдениями владельцев о поведении животных. Затем ученые проверили, как этот ген проявляется у других видов кошачьих.

Кошки, у которых была короткая версия гена AR, чаще мурлыкали. Самцы с этим вариантом также чаще использовали вокализации, например, мяукали, чтобы попросить еду или выйти на улицу. У самок с таким же генотипом, напротив, наблюдалась повышенная агрессия к незнакомцам. В то же время кошки с длинной, менее активной формой гена вели себя тише. Этот вариант чаще встречался у породистых кошек, которых обычно выводят с акцентом на спокойный и послушный характер.

Считается, что в процессе одомашнивания у кошек усилилась склонность к вокализации, поэтому может показаться неожиданным, что вариант гена, связанный с большей общительностью и настойчивостью, также встречается у диких кошек, например, у рыси. Однако это исследование не подтверждает простую теорию о том, что одомашнивание отбирает исключительно дружелюбные черты. Вместо этого оно показывает более сложную картину, в которой некоторые наследственные качества, такие как агрессия, могут сохраняться, поскольку остаются полезными – особенно в условиях стресса или нехватки ресурсов в домашней среде.

Некоторые животные живут рядом с людьми не потому, что их одомашнили или вывели для жизни рядом с человеком, а потому что их привлекают доступные ресурсы. Примером могут служить городские чайки: сельдевые и малые морские чайки в городах стали более настойчивыми и агрессивными, несмотря на тесное соседство с людьми.