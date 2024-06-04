Стартап Firefly продолжает работу после того, как его сооснователь был убит террористами ХАМАСа

Израильский стартап Firefly решает сложную проблему управления облачными активами с помощью решения "инфраструктура как код". Стартап привлек финансирование в размере 23 миллионов долларов США.

Спрос на технологии Firefly постоянно растет. Его выручка увеличилась в четыре раза за 2023 год..

Последний раунд инвестиций прошел сразу после трагедии: соучредитель и технический директор стартапа Йосеф "Сефи" Генис был убит боевиками ХАМАСа 7 октября 2023 года на музыкальном фестивале Nova.

Firefly был создан в 2021 году после вспышки COVID-19 на фоне "цифровой трансформации". Многие компании столкнувшись с проблемой использования удаленной рабочей силы и обратились к облачным технологиям для управления работой сотрудников и запуска новых услуг.

Те, кто мигрировал в облако, получили возможность работать более гибко, но такой переход несет большие риски. Компании распределяют свою работу по многим облачным хранилищам, используют удаленно приложения и устройства, и это часто имеет непредсказуемые последствия для безопасности и корректности операций.

Сервисы Firefly решают эту проблему с помощью технологии, которая сканирует и крупные облачные ресурсы, включая Google, Microsoft Azure и Amazon Web Services, и специализированные частные облака и приложения. Используя технологию искусственного интеллекта, компания создает мгновенный "снимок" ситуации, отыскивает нарушения и утечки и предлагает способы решения проблем.

Штаб-квартира стартапа находится в Фостер-Сити (Калифорния, США) и большинство его клиентов находятся в США, но Firefly продолжает активную деятельность в Израиле.

Сооснователь и технический директор Firefly Йосеф Генис 7 октября 2023 года был на фестивале Nova в лесу Реим (около 5 км от границы сектора Газы). Он пытался скрыться после нападения террористов и посылал текстовые сообщения жене. В конце концов Генис и его друг нашли убежище. Когда боевики приблизились к ним, Генис и его друг решили сами напасть на террористов и бежать, чтобы отвести угрозу от других людей, скрывавшихся в том же убежище. Генис и его друг погибли, но они отвлекли боевиков. Люди, укрывшиеся в убежище, остались живы, отмечает американское интернет-издание TechCrunch, ссылаясь на телеинтервью одного из выживших.