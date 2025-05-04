Израильский стартап разрабатывает "операционную систему" для киберзащиты малого бизнеса

Стартап Cynomi разворачивает "операционную систему" на основе ИИ-решений для киберзащиты небольших компаний, которым трудно оплачивать дорогие системы.

Стартап Cynomi защищает от киберугроз малые и средние компании. Их средства и по найму высококвалифицированных специалистов, и по развертыванию мощных киберсистем ограничены. Но таким компаниям тоже надо защищаться от киберугроз. Крупные компании взламывать достаточно трудно. Они хорошо защищены и быстро перестраиваются при появлении новых угроз. Хакеры переключаются на "длинные хвосты", то есть на слабозащищенные, но многочисленные малые и средние компании. Cynomi готова такие компании защищать, но сложность в том, что каждая компания уникальна.

Cynomi обучает ИИ-модель и на практике ведущих систем киберзащиты, и на специфике конкретной компании. Cynomi называет свой продукт "операционной системой", то есть она предлагает не точечное решение, например защиту электронной переписки, а создает среду, которая контролирует весь комплекс внешних и внутренних угроз. Сначала система строит киберпрофиль клиента. На этом этапе выделяются особенности работы компании: использование облачных структур, удаленный доступ, обновление политик безопасности и т.д. Cynomi следит, как меняется внешняя среда. ИИ-модель, не дожидаясь реальной атаки, может симулировать угрозу и показать, насколько надежна защита. Cynomi в реальном времени выдает отчеты о состоянии кибербезопасности. ИИ-модель позволяет сочетать универсальность решений с гибкостью подхода.

Cynomi работает через крупных партнеров, которые предоставляют услуги конечным клиентам. У компании уже более 100 таких партнеров, включая Deutsche Telekom. Они предлагают услуги Cynomi тысячам малых и средних компаний. Основной рынок (около 80%) – США, но Cynomi активно выходит и в Европу. Офисы компании расположены в Лондоне и Тель-Авиве.

Главное преимущество "операционной системы" Cynomi – это ее доступность при высоком уровне надежности. Как говорят создатели компании в интервью Techcrunch, услуги Cynomi стоят около $10 тысяч в год, а работа стандартной системы на рынке киберзащиты стоит примерно в 10 раз больше.

Cynomi привлекла в последнем раунде инвестиций $37 млн, и оценка компании теперь составляет около $140 млн. Рынок кибербезопасности малых и средних компаний составляет, по оценке руководителей Cynomi, около $160 млрд и "операционная система" киберзащиты успешно продвигается на этом рынке.