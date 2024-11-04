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Наука и Хайтек

Ученые разработали "бинты" для нейронов, поврежденных рассеянным склерозом

время публикации: 04 ноября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 16:42
Ученые разработали "бинты" для нейронов, поврежденных рассеянным склерозом
Wikipedia.org. Фото: Wei-Chung Allen Lee, Hayden Huang, Guoping Feng, Joshua R. Sanes, Emery N. Brown, Peter T. So, Elly Nedivi

Ученые Массачусетского технологического института разработали технологию, которая позволяет восстанавливать нейроны, поврежденные при рассеянном склерозе.

Миелин – это изолирующий слой, который обволакивает аксоны (длинные "хвосты" нейронов) и позволяет электрическим импульсам эффективно проходить от нейрона к нейрону. Такая передача сигнала и есть основа работы всей нервной системы. При рассеянном склерозе нейроны теряют часть изолирующего миелинового слоя, это ведет к постоянным сбоям в работе нервной системы. Биологического способа регенерации нейронов на сегодня не существует.

Ученые Массачусетского технологического института разработали наноразмерные беспроводные устройства, которые управляются светом и восстанавливают изолирующий слой аксонов.

Работа опубликована в журнале Nature Communications Chemistry.

Ученые разработали своего рода "бинты" для аксонов. Это наноразмерные устройства, сделанные из мягкого полимера – азобензола. У них нет автономных источников питания, а их размер, меньше чем у нейрона. Устройствами можно управлять с помощью света. Устройства мягко обхватывают аксон, не повреждая клетки.

Исследователи предполагают, что в будущем можно будет вводить тысячи таких устройств в организм и приводить их в действие неинвазивно с помощью светового сигнала, проникающего сквозь ткани. Это позволит точно контролировать, как устройства обхватывают клетки, и приводить их в действие.

Охватывая аксоны, передающие электрические импульсы между нейронами и в другие части тела, эти устройства восстанавливают нарушенную функцию миелинового слоя.

Исследователи протестировали устройства на нейронах крыс и показали, что "бинт" действительно плотно обхватывает даже сильно изогнутые аксоны, но при этом их повреждает. "Чтобы обеспечить тесное взаимодействие с этими клетками, устройства должны быть мягкими и способными облегать эти сложные структуры. Именно эту задачу мы решили в данной работе. Мы показали, что азобензол может обволакивать живые клетки", – говорит Деблина Саркар, ведущий автор работы.

В перспективе эти устройства могут быть интегрированы с другими материалами для создания микросхем, способных восстанавливать, измерять и регулировать работу нейронов.

Наука и Хайтек
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